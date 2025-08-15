Momenti di paura a Sant’Antioco, nella spiaggia di Maladroxia, dove una ragazza di 17 anni ha rischiato la vita a causa di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di una vespa.

L’allarme è scattato immediatamente, quando la giovane bagnante ha iniziato a manifestare i primi gravi sintomi. Dall’ospedale Brotzu di Cagliari è decollato l’elicottero con a bordo il personale medico. L’atterraggio sulla spiaggia era impossibile, così il medico si è calato con il verricello tra gli sguardi preoccupati di decine di bagnanti, somministrando in tempo record l’iniezione che ha salvato la vita alla ragazza.

La 17enne si è ripresa rapidamente e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Il tempestivo intervento dei soccorritori si è rivelato decisivo per evitare il peggio in una giornata di Ferragosto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.