Un pomeriggio d’estate si è trasformato in tragedia lungo la strada che collega Castelsardo a Tergu. Ieri, Maurizio Molfino, 70 anni, dentista molto conosciuto in città, ha perso la vita in un violento incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto Africa Twin. Nato in Lombardia, ma da tempo residente in Sardegna, aveva costruito a Castelsardo la sua vita professionale e personale, diventando un punto di riferimento per tanti pazienti.

Lo scontro, avvenuto con una Fiat Punto guidata da un giovane di 22 anni, anche lui di Castelsardo e rimasto ferito lievemente, è stato fatale per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valledoria per i rilievi, il personale del 118 e i vigili del fuoco. È stato allertato anche l’elisoccorso, ma per Maurizio non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’impatto potrebbe esserci stata un’invasione di corsia da parte dell’auto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità. La Lega Navale Italiana, sezione di Castelsardo, ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Perdiamo un marinaio dalle innate doti umane. Persona sensibile, umile e sempre disponibile. Ci stringiamo ai familiari in questo tragico momento. Buon Vento Maurizio!”.