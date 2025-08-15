Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha incontrato il personale impegnato nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in occasione del Ferragosto.

Nel corso di un briefing operativo, il Generale ha illustrato le linee d’azione e gli obiettivi della missione, ribadendo l’importanza di una presenza capillare e rassicurante in tutta la provincia. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione dei reati predatori, alla sicurezza di cittadini e turisti e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Grasso ha colto l’occasione per ringraziare i militari per lo straordinario impegno profuso non solo nei giorni a ridosso del Ferragosto, ma durante l’intera stagione estiva, sottolineando come il loro lavoro rappresenti un fondamentale presidio di sicurezza e legalità per le comunità del territorio.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposto dal Comando Provinciale, in linea con le determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e con le disposizioni del Comando Generale dell’Arma.

I controlli interesseranno spiagge, locali, centri abitati, mare e aree rurali, con il supporto di reparti speciali, elicottero e imbarcazioni.

“Ho chiesto ai Carabinieri del Comando Provinciale un impegno straordinario – ha sottolineato il Generale Grasso – per garantire la massima vicinanza alla collettività e la tutela della sicurezza pubblica, con dispositivi di controllo differenziati, flessibili e dinamici, in coordinamento con le altre forze impegnate sul territorio”.