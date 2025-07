Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Portoscuso hanno arrestato un 34enne, operaio edile già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato in piazza Friuli durante un controllo di routine. Alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 0,20 grammi di cocaina. Il gesto sospetto ha spinto i militari a perquisire la sua abitazione, dove hanno trovato 10,87 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 7,60 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.