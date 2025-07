Allarme incendio a Villasimius: evacuazioni pronte via mare e cielo a Punta Molentis

Un incendio di vegetazione ha coinvolto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 luglio, la zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius, dove le fiamme hanno raggiunto la spiaggia, bloccando le vie di fuga dei bagnanti. La Capitaneria di Porto di Cagliari è stata chiamata per un'eventuale operazione di salvataggio in mare, complicata dal vento di maestrale.

Bagnanti in fuga, traffico bloccato, parcheggi occupati, auto in fumo, elicotteri in azione per contenere le fiamme. Gli ambientalisti del Grig descrivono così la situazione critica che si sta verificando a Villasimius. Oltre al pericolo immediato, preoccupa anche il danno ambientale: un vero gioiello naturale è andato distrutto, come sottolineano.

I vigili del fuoco stanno facendo del loro meglio per spegnere l'incendio e proteggere la zona. Due squadre, una proveniente da San Vito e l'altra da Castiadas, sono attualmente sul campo per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dei numerosi bagnanti e veicoli presenti sulla spiaggia, stimati intorno alle 200 unità. Per affrontare la situazione, sono stati dispiegati anche specialisti nautici con motoscafo e sommozzatori con gommone, pronti a effettuare evacuazioni via mare se necessario.

Un elicottero dei Vigili del Fuoco è in volo per assistere nelle evacuazioni dall'alto e supportare le operazioni aeree. Inoltre, due Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco sono in azione, coordinandosi con le risorse regionali. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si lavora senza sosta per contenere l'incendio.

Aggiornamento ore 19:50. La Guardia Costiera ha portato in salvo un totale di 102 persone a Punta Molentis, con il supporto della Motovedetta CP320 e di un'altra imbarcazione della Guardia di Finanza che ha recuperato 39 persone. Inoltre, privati cittadini hanno offerto il loro aiuto mettendo a disposizione delle unità navali per il salvataggio. Durante l'operazione, sono state trovate diverse auto incendiate nel parcheggio.