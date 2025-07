La Sardegna continua ad ardere tra le fiamme anche oggi, domenica 27 luglio, in cui si registrano ben 24 incendi, con 6 di essi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale antincendio. La situazione è stata particolarmente critica a causa della simultaneità e gravità degli incendi.

Uno dei più gravi è stato l'incendio a Villasimius, spinto dal forte vento che ha rapidamente raggiunto la spiaggia di Punta Molentis, danneggiando diverse autovetture e costringendo all'evacuazione dei bagnanti via mare.

Un incendio è scoppiato nel Comune di Olbia, dove il personale della Stazione del Corpo forestale di Olbia ha coordinato le operazioni di spegnimento con il supporto del GAUF CFVA di Tempio e degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Limbara e Ala' dei Sardi. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Olbia e varie squadre di volontari.

A Gergei, nel Comune omonimo, un altro incendio boschivo ha richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, supportato dagli elicotteri delle basi CFVA di Sorgono, S. Cosimo e Fenosu. Cinque squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra di volontari Guasila-Protciv Guasila sono intervenute per spegnere le fiamme.

A Villacidro, un incendio in corso ha visto il coordinamento del personale della Stazione del Corpo forestale locale, coadiuvato da diverse altre squadre e un elicottero dell'Aeronautica Militare. Anche in questo caso, l'intervento aereo nazionale è stato necessario con due Canadair provenienti da Olbia.

Gli incendi a Villasimius, Osilo e Soleminis hanno anch'essi richiesto un'azione coordinata per il loro spegnimento, coinvolgendo varie squadre e mezzi aerei della flotta nazionale antincendio. In tutte queste situazioni, sia il personale specializzato che i volontari hanno lavorato duramente per contenere e spegnere le fiamme, dimostrando grande impegno e dedizione nella protezione del territorio regionale.ù

Aggiornamento ore 19:50. La Guardia Costiera ha portato in salvo un totale di 102 persone a Punta Molentis, con il supporto della Motovedetta CP320 e di un'altra imbarcazione della Guardia di Finanza che ha recuperato 39 persone. Inoltre, privati cittadini hanno offerto il loro aiuto mettendo a disposizione delle unità navali per il salvataggio. Durante l'operazione, sono state trovate diverse auto incendiate nel parcheggio.