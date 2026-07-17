Il Ministero della Salute ha aggiornato il sistema di allarme per affrontare le ondate di calore a Cagliari per il prossimo fine settimana. Il livello di allerta è stato ridotto da rosso a giallo, ma la massima attenzione rimane necessaria, e le temperature si prevedono molto alte, con picchi fino a 39 gradi oggi, venerdì 17 luglio 2026, e temperature percepite ancora più elevate.

Nonostante il cambiamento di codice, il Centro operativo comunale ha annunciato la riapertura di alcune strutture e l'adeguamento degli orari di apertura dei servizi funebri. Le misure di prevenzione rimangono in vigore anche per la giornata di oggi, mentre i servizi di supporto per persone anziane e fragili sono continuativi, compreso il servizio telefonico offerto dalla Croce Rossa e il Pronto intervento sociale attivo 24 ore su 24.