Il Ministero della Salute ha innalzato l'allerta per ondate di calore a Cagliari al livello 3 (codice rosso), spingendo il Centro Operativo Comunale (COC) convocato dal sindaco Massimo Zedda ad adottare misure precauzionali.

I cimiteri cittadini (Bonaria, San Michele e Pirri) e il Parco di Tuvixeddu saranno chiusi al pubblico dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio.

Le temperature percepite potrebbero raggiungere i 40°C nel capoluogo sardo. L'allerta per alte temperature, già comunicata dalla Protezione Civile regionale nei giorni precedenti, rimane in vigore.

I Servizi sanitari e sociali mantengono alta l'attenzione, offrendo supporto attraverso il Pronto Intervento Sociale attivo 24 ore su 24 al numero 3496865769 e lo Sportello di Ascolto telefonico in collaborazione con la Croce Rossa al numero 070.0933671, operativo tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00, compresi i festivi, per interventi rapidi a favore di anziani e persone fragili.

La presidente della Regione Alessandra Todde ha emanato l'Ordinanza n. 3 lo scorso 17 giugno, stabilendo misure di protezione per i lavoratori impegnati in attività all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico, edilizio e dell'impiantistica, esposti ai rischi delle elevate temperature estive. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti tramite i canali ufficiali del Comune di Cagliari.