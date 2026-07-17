Un operaio 34enne residente a Quartu Sant'Elena è stato arrestato dai Carabinieri di Flumini di Quartu, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della Stazione di Sestunella serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, durante un controllo del territorio, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scaturita durante un pattugliamento in una zona periferica. I militari, nei pressi dell'abitazione dell'uomo, hanno notato all'interno di un’auto un involucro sospetto parzialmente occultato. Una volta approfondita la proprietà del veicolo e rintracciato il 34enne, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti con una perquisizione veicolare e domiciliare.

Sono stati così scoperti circa 2,71 chilogrammi di marijuana, ripartita in varie buste di plastica, oltre 680 grammi di hashish in panetti e circa 111 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.330 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.