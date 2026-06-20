Mezzo chilo di hashish destinato al mercato del nord Sardegna è stato sequestrato dalla polizia nel corso di un'operazione antidroga condotta a Cagliari. Due uomini, un 33enne cagliaritano e un 37enne residente a Selargius, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile.

L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa sviluppata attraverso servizi di monitoraggio e osservazione. Sulla base delle informazioni raccolte, i Falchi hanno predisposto un appostamento nei pressi di un'abitazione del centro cittadino, ritenuta di interesse per le indagini.

Durante il servizio, gli agenti hanno notato l'arrivo dei due sospettati a bordo di uno scooter. I due sono entrati nell'immobile e vi sono rimasti per circa trenta minuti. All'uscita sono stati fermati e sottoposti a controllo.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori avrebbero trovato all'interno di uno zainetto cinque panetti di hashish confezionati artigianalmente, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la droga era destinata ad alimentare il mercato dello stupefacente nel nord dell'Isola attraverso ulteriori canali di distribuzione.

Per entrambi è quindi scattato l'arresto e il trasferimento negli uffici della Questura per le formalità di rito. Davanti al giudice, durante l'udienza di convalida, i due indagati, entrambi incensurati, hanno ammesso le proprie responsabilità. Al termine dell'udienza sono stati rimessi in libertà con la concessione dei termini a difesa.