Attimi di grande apprensione nel mare tra la Sardegna e la Corsica. La nave Gnv Azzurra Napoli partita da Porto Torres è ferma al largo della Corsica, a circa 26 miglia a sud ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine e subito domato.

Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.