Due incendi sono divampati nella giornata odierna nell'Oristanese, richiedendo l'intervento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Fenosu.

Il primo rogo si è sviluppato nelle campagne del comune di Siamaggiore, in località Sa Nassa. Sul posto le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione forestale di Oristano, che ha gestito l'intervento delle squadre impegnate a contenere l'avanzata delle fiamme.

Un secondo incendio è stato segnalato poco dopo nel territorio di Nurachi, nelle vicinanze della Strada statale 292 Nord Occidentale Sarda. Anche in questo caso è stato necessario il supporto del mezzo aereo proveniente da Fenosu, mentre il coordinamento delle attività di spegnimento è stato affidato al Dos della Stazione forestale di Oristano.

Le operazioni sono state avviate per circoscrivere i due fronti di fuoco e impedire che le fiamme si propagassero alle aree circostanti. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull'estensione delle superfici percorse dal fuoco né sulle cause che hanno originato gli incendi.