“Ci hanno sparato con proiettili veri nel nostro camper in Sardegna”. Comincia con queste parole il drammatico racconto pubblicato su Instagram da una coppia di turisti tedeschi, Jana e Heiko, protagonisti di una notte di autentico terrore a Villacidro.

I due, blogger che documentano sui social i propri viaggi in camper, intorno alle cinque del mattino del 18 giugno, sono stati improvvisamente svegliati dal rumore assordante di colpi d'arma da fuoco e dal fragore del parabrezza andato in frantumi. Il mezzo si trovava parcheggiato nella quiete della località di Villascema.

Fortunatamente Jana e Heiko non sono rimasti feriti, ma i rilievi e le immagini shock pubblicate sui social dai turisti dimostrano che si è trattato di un vero e proprio miracolo. Chi ha sparato lo ha fatto puntando ad altezza d'uomo. Il colpo ha sfondato in pieno il parabrezza anteriore, quindi ha perforato e attraversato lo schienale del sedile sul lato passeggero, per poi proseguire la sua corsa oltrepassando la lamiera e il vano bagno e ha terminato la sua corsa sulla coperta del letto dove la coppia stava dormendo in quel preciso istante.

IL VIDEO

L’allarme è stato dato grazie a una chat di emergenza attivata tramite un sistema satellitare dello smartphone, che ha permesso di allertare la Centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Villacidro. I carabinieri della Stazione di Sardara, insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Villacidro, sono intervenuti immediatamente sul posto.

LE PERQUISIZIONI

Durante una serie di perquisizioni, i Carabinieri hanno ispezionato anche un ovile utilizzato da un allevatore di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine. All'interno della struttura i militari hanno rinvenuto un fucile calibro 16 con matricola abrasa, due canne di fucile prive di segni identificativi e 35 cartucce di vario calibro detenute illegalmente. Gli accertamenti tecnici eseguiti finora avrebbero però escluso una compatibilità tra il fucile sequestrato e l'arma utilizzata per sparare contro il camper dei turisti. Per questo motivo le indagini vanno avanti per risalire ai responsabili e chiarire la matrice del folle gesto.

Nelle ore successive alla brutta avventura, la coppia ha documentato minuziosamente lo stato del veicolo attraverso un video diffuso sui social. Nel filmato vengono mostrati chiaramente i vistosi fori d'entrata e d'uscita che hanno devastato gli interni del van, oltre ad alcuni bossoli rinvenuti sull'asfalto circostante.