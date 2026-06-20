Quasi dieci chilogrammi di cocaina nascosti in auto e camuffati con il caffè per eludere i controlli. È la scoperta fatta dai carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio, che nei giorni scorsi hanno arrestato una donna di 74 anni, italiana e con precedenti di polizia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il sequestro è avvenuto in un parcheggio pubblico della zona commerciale di Opera, nel Milanese, durante un ordinario servizio di controllo del territorio. La donna è stata fermata mentre era alla guida della propria vettura per una verifica dei documenti, ma il suo comportamento ha subito insospettito i militari. La conducente appariva particolarmente agitata e dall'abitacolo proveniva un forte odore. Inoltre, i due cani presenti all'interno dell'auto abbaiavano in maniera insistente.

A richiamare l'attenzione dei carabinieri è stata soprattutto una grande busta della spesa collocata sul sedile posteriore. All'interno erano visibili diversi involucri neri, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione del veicolo.

L'ispezione avrebbe permesso di rinvenire dieci involucri contenenti complessivamente circa dieci chili di cocaina. Lo stupefacente era stato ricoperto da uno strato di caffè, un espediente utilizzato per mascherarne l'odore e rendere più difficile l'individuazione.

Al termine delle procedure di rito, la 74enne è stata arrestata e trasferita nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ora lavorando per accertare l'origine della droga e verificare l'eventuale presenza di complici coinvolti nel traffico di stupefacenti.