Prosegue il botta e risposta a distanza fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Dopo l'attacco di ieri del tycoon che sbeffeggiava la premier ("Mi ha implorato di fare una foto") e l'immediata risposta della stessa ("L'Italia non implora mai") il presidente Usa è tornato all'attacco con un comunicato.

"Il primo ministro italiano Gigiorgia Meloni (sì, ha scritto Gigiorgia! ndr.) ha chiesto, più e più volte, una foto con me durante l'incontro del G7 in Francia. Sta andando male in Italia con il suo livello di popolarità, probabilmente perché ha rifiutato gli USA, un Paese che ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere e sviluppare un'arma nucleare (ma - precisa Trump - lo ha fatto anche la NATO, se è per questo!)".

"Non ci ha nemmeno permesso di usare le piste di atterraggio o le piste di volo dell'Italia - prosegue -, un grande inconveniente logistico, e questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e altri 'cosiddett' alleati della NATO".

"Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Irsan, vuole tornare a essere amica per far salire i suoi numeri. No grazie!!! Presidente DJT", conclude.