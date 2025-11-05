Una paziente oncologica sarda di ritorno da Milano verso Olbia è stata costretta a un’odissea per poter tornare a casa dopo una visita all’ospedale Humanitas. La donna, che viaggiava con un drenaggio peritoneale a causa delle sue condizioni di salute, avrebbe dovuto imbarcarsi ieri mattina sul volo Aeroitalia delle 9 da Linate, ma è stata fermata al momento del check-in.

Secondo quanto denunciato dal deputato gallurese della Lega, Dario Giagoni, la compagnia avrebbe rifiutato il certificato medico della paziente, inizialmente accettato, sostenendo la necessità di ulteriori moduli contenenti dati sanitari sensibili. “Il certificato era stato inizialmente accettato, poi è stato rifiutato sostenendo la necessità di compilare ulteriori moduli contenenti informazioni sanitarie altamente sensibili – racconta Giagoni – La passeggera ha così perso il volo, è stata costretta a recarsi al pronto soccorso aeroportuale per ottenere un nuovo certificato e, solo dopo l’intervento della polizia di Stato, le è stato finalmente riconosciuto il diritto a salire sull’aereo”.

La donna è riuscita a partire solo nel pomeriggio, dopo ore di attesa e un ricovero forzato in hotel per riposare. “È inammissibile – denuncia Giagoni – che nel 2025 una cittadina sarda debba subire simili umiliazioni. Ancora una volta i sardi vengono trattati come cittadini di serie B, penalizzati da burocrazia e disattenzione verso chi affronta malattie e viaggi di cura”.