Un uomo di 52 anni è stato accoltellato questa mattina in via Paganini, nel quartiere popolare di Santa Maria di Pisa, a Sassari. L’aggressione è avvenuta in un cortile condominiale. La vittima, colpita con violenza, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo del ferimento sono subito intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per risalire all’autore dell’aggressione, ancora ricercato. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire il movente e la dinamica dell’accoltellamento.