La chiusura del punto vendita Tecnomat a Olbia, nella zona di Pozzo Sacro, ha portato al licenziamento di 24 lavoratori a tempo determinato. L’attività era stata sospesa dal Tar dopo che il Comune di Olbia, insieme alle società Bricofer Group e Ottimax Italia, aveva chiesto l’annullamento delle autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio della media struttura di vendita, inclusi i lavori nell’area esterna del piazzale.

L’azienda ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma al 30 ottobre la decisione non era ancora arrivata, lasciando la Tecnomat in una condizione di totale incertezza. In una nota, la società sottolinea: “Nonostante la volontà di proseguire nell'organizzazione fin qui adottata, anche in ottica di mitigazione dell'impatto sociale di questa situazione, l'assoluta impossibilità di fare previsioni sul prosieguo del procedimento amministrativo ha reso necessaria la dolorosa decisione di concludere il rapporto di lavoro con 24 colleghi, su 88 totali in forze al punto vendita, il cui contratto a tempo determinato era previsto chiudersi, per naturale scadenza, il 31 ottobre 2025”. L’azienda ha assicurato supporto ai dipendenti nella richiesta di Naspi, mettendo a disposizione assistenza gratuita e una somma una tantum in attesa del contributo.