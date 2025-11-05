Nel tardo pomeriggio di oggi lungo la via Nazionale di Gonnosfanadiga si è verificato un incidente che ha coinvolto una Suzuki Vitara condotta da un 37enne del luogo e la moglie di 34 anni a bordo, e una Alfa Romeo Giulietta guidata da un 62enne di Villacidro. La donna a seguito dell’impatto è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove è stata ricoverata in codice giallo, senza apparenti rischi per la vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. L’episodio rientra nelle attività quotidiane dell’Arma, che punta a garantire la sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità attraverso controlli e interventi costanti sul territorio.