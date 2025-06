Condannata in via definitiva per maltrattamenti in famiglia, una 24enne originaria di San Gavino Monreale è stata sottoposta questa mattina alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Samassi.

La giovane, che stava scontando una pena di dieci mesi attraverso i lavori socialmente utili, ha visto la misura alternativa revocata dal Tribunale di Cagliari, che ha disposto l’esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare.

I Carabinieri della stazione competente hanno eseguito l’ordinanza, accompagnando la donna a casa dopo le formalità di rito.