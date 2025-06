I Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno arrestato questa mattina un 45enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della sua ex compagna.

L’indagine è partita dopo la querela presentata a maggio 2025 da una 38enne, ex convivente dell’arrestato. La donna avrebbe raccontato ai militari anni di violenze psicologiche, minacce e percosse subite a partire dal 2011, spesso alla presenza dei tre figli minori della coppia.

Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario grave e dettagliato, sufficiente per convincere l’Autorità giudiziaria a emettere il provvedimento restrittivo.

Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Uta, dove resta a disposizione della magistratura.