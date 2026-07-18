Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio 2026, sulla spiaggia di Flumini, nel litorale di Quartu Sant’Elena, dove un uomo di 85 anni, originario di Cagliari, ha perso la vita dopo essere annegato in seguito a un improvviso malore.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, anche sulla base delle testimonianze fornite dai familiari presenti sul posto, l’anziano sarebbe entrato in acqua e avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo i sensi e finendo per annegare.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite per circa trenta minuti nel tentativo di salvare l’uomo. Nonostante gli sforzi e la tempestività dell’intervento, ogni tentativo si è rivelato vano: i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione locale, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Profondo lo sgomento tra i familiari dell’anziano, che hanno assistito ai drammatici momenti dei soccorsi.