Mattinata di controlli e interventi in via Falzarego, a Cagliari, dove alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo la scoperta di lesioni strutturali in una palazzina.

L'allarme ha mobilitato i vigili del fuoco, intervenuti con le squadre della Centrale operativa che hanno eseguito le prime verifiche tecniche, delimitando e mettendo in sicurezza l'area interessata. Sul posto è arrivato anche il funzionario del Comando provinciale per coordinare le operazioni e svolgere un sopralluogo.

Al termine degli accertamenti è stata disposta, in via precauzionale, l'evacuazione di alcuni appartamenti dello stabile. In via Falzarego sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il tecnico comunale competente per l'area di Cagliari.

Sono tuttora in corso le verifiche per chiarire le cause delle lesioni. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di possibili smottamenti del terreno provocati da perdite idriche sotterranee.