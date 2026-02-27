I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno effettuato un controllo presso un laboratorio artigianale dedito alla produzione di pasticceria, situato nel comune di Elmas.

Nel corso delle verifiche, i militari - come da loro riferito - hanno accertato alcune irregolarità nella gestione del personale dipendente. Nello specifico, è emerso che su due lavoratori presenti sul luogo di lavoro, uno risultava impiegato totalmente "in nero", in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e senza alcuna copertura previdenziale o assicurativa.

Situazione che, spiegano i Carabinieri, ha fatto scattare immediati provvedimenti nei confronti della responsabile legale della cooperativa.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri dello speciale Reparto dell'Arma hanno applicato la cosiddetta "maxisanzione” per lavoro nero, adottando contestualmente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.450 euro.

"L'operazione odierna - spiega l'Arma - si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione e vigilanza garantito dall'Arma dei Carabinieri, attraverso la stretta sinergia tra i presidi territoriali e i reparti specializzati. L'impegno quotidiano mira a tutelare la dignità, i diritti e la sicurezza dei lavoratori, contrastando ogni forma di sfruttamento e garantendo, al contempo, una concorrenza leale tra le imprese che operano nel pieno rispetto della legalità".