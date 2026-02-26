Durante le prime ore del mattino di oggi, giovedì 26 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno arrestato un uomo di 52 anni, celibe e disoccupato, residente a Cagliari e già noto alle Forze dell'Ordine.



L'arresto è avvenuto in seguito a un mandato di custodia emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, in quanto il 52enne era stato condannato a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.



Dopo averlo individuato, i Carabinieri lo hanno portato in caserma per le procedure legali necessarie. Successivamente, è stato riaccompagnato a casa dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.