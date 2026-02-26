È stato sorpreso al bar nonostante si trovasse ai domiciliari: all'alba di oggi, giovedì 26 febbraio, un 58enne disoccupato è stato arrestato per evasione dai Carabinieri della Stazione di Maracalagonis.

I militari hanno trovato l'uomo all'interno di un locale lungo la Nuova Strada Statale 125 durante un servizio di controllo del territorio, scoprendo che il 58enne era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione, in palese violazione delle prescrizioni disposte a suo carico dall'Autorità Giudiziaria.

Accertata la violazione, i Carabinieri hanno proceduto all'immediato arresto per il reato di evasione. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione dell'udienza con rito direttissimo, così come stabilito dall'Autorità Giudiziaria.