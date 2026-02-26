Circa 20 chili di pesce surgelato privo di documenti relativi alla tracciabilità: per questo i Carabinieri del Centro Controllo Pesca della Capitaneria di Porto di Cagliari e gli agenti della Polizia locale di Cagliari hanno sequestrato poi distrutto i prodotti ittici in questione, oltre a sospendere l'attività commerciale di un ristorante etnico di Cagliari.

I controlli sono scattati qualche giorno fa, quando militari e agenti hanno ispezionato il locale trovando il pesce surgelato, già pronto per la somministrazione, privo della documentazione sulla tracciabilità. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.

Sul posto anche gli ispettori sanitari del Sian della Asl di Cagliari che hanno contestato tre ulteriori sanzioni amministrative al titolare ed emesso un provvedimento di sospensione dell'attività commerciale.