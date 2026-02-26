La sicurezza stradale come priorità dell’agenda politica provinciale. È questo il senso dell’interrogazione presentata dai consiglieri e dalle consigliere provinciali Renzo Ponti, Laura Celletti, Angelo Masala e Federica Piras in merito al parziale funzionamento dell’impianto di illuminazione sulla SP 54.

Il tratto interessato, ovvero il ponte sul fiume Tirso all’ingresso Nord della città di Oristano, è una delle arterie più trafficate del territorio. Tuttavia, la riduzione dell’intensità luminosa e la presenza di tratti completamente al buio durante la notte rappresentano un elemento di criticità per chiunque si trovi a percorrere la strada.

"Il nostro obiettivo è sollecitare un’attenzione politica costante su un'infrastruttura così strategica - spiegano le firmatarie e i firmatari - La carenza di manutenzione rilevata non deve essere vista come una critica agli uffici, ma come la necessità di una programmazione economica più efficace, che garantisca le risorse indispensabili per intervenire tempestivamente".

L’interrogazione punta a conoscere le intenzioni dell’Amministrazione su quattro fronti. Sullo stato dell’arte la conferma della consapevolezza riguardo alle criticità attuali dell’impianto; sull'intenzione di procedere con urgenza al pieno ripristino della funzionalità tecnica; sulla verifica se nel Bilancio di Previsione 2026 - 2028 siano stati previsti fondi specifici per la manutenzione ordinaria e straordinaria; infine sui tempi previsti per l’avvio delle procedure necessarie alla risoluzione del problema.

"Garantire una strada illuminata significa proteggere automobilisti, motociclisti e chiunque utilizzi i il tratto stradale- concludono i consiglieri e le consigliere - È fondamentale che la politica dia agli uffici gli strumenti finanziari necessari per operare e garantire standard di sicurezza adeguati alla cittadinanza".