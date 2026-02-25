Un 28enne originario del Marocco, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato nella notte in flagranza dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, insieme ai militari della Stazione di Sanluri, con l’accusa di furto in abitazione ed evasione.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava la presenza di un estraneo all’interno dell’abitazione di un pensionato di 93 anni nel centro abitato di Villasor. Le pattuglie, giunte tempestivamente sul posto, sono entrate nell’immobile sorprendendo il giovane ancora all’interno della casa.

Come riferito dai Carabinieri, sottoposto a perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di diversi oggetti che avrebbe sottratto all’anziano proprietario. La refurtiva è stata riconosciuta, recuperata e restituita.

Dai successivi accertamenti è emerso un ulteriore elemento, come fatto sapere sempre dai militari: il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari, misura cautelare disposta dal Tribunale di Cagliari per un’ipotesi di maltrattamenti nei confronti dei genitori. Si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria ed eludendo i controlli.

Dopo gli adempimenti di rito in caserma, l’arrestato è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari per la celebrazione dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate sia alla verifica del rispetto delle misure restrittive sia al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.