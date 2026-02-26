I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato la titolare 51enne titolare di un bar a Pula, al termine di un'attività di controllo.



Durante l'ispezione del locale, sono emerse presunte irregolarità legate agli obblighi del datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Secondo quanto riscontrato dai militari, la donna non avrebbe assicurato le visite mediche obbligatorie ai lavoratori e non avrebbe fornito una formazione sufficiente sui rischi legati alle loro mansioni.



Le sanzioni ammontano a oltre 3.200 euro complessivi, con la documentazione inviata all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni necessarie.