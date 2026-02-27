In occasione delle celebrazioni del Carnevale oristanese e, in particolare, della storica manifestazione equestre “Sa Sartiglia”, il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Oristano, in coordinamento con la Prefettura e le altre forze di polizia, ha attuato un piano straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare fenomeni di illegalità connessi ai grandi eventi, con particolare attenzione al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti.

Durante le manifestazioni di Oristano, Samugheo e Marrubiu, il Gruppo della Guardia di finanza di Oristano ha intensificato la vigilanza nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di pubblico, soprattutto giovanile, impiegando unità cinofile antidroga, rinforzate dai cani della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di finanza di Cagliari.

Al termine delle operazioni, le Fiamme gialle hanno segnalato alla Prefettura 14 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, tra cui un minorenne, e denunciato alla Procura della Repubblica di Oristano un soggetto per il reato di spaccio.

In particolare, lungo una delle principali direttrici di accesso al capoluogo, una pattuglia con l’ausilio di un’unità cinofila ha controllato un ciclomotore condotto da un uomo trovato in possesso di un consistente quantitativo di hashish, oltre a denaro contante e materiale ritenuto utile allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente, denaro e un coltello a serramanico. Al termine degli accertamenti, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico-finanziario del territorio costantemente assicurato dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Oristano, con l’obiettivo di tutelare la legalità, la concorrenza leale e la sicurezza dei cittadini, soprattutto in occasione di eventi di grande richiamo turistico e culturale.