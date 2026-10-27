Sarebbe stato colpito alla testa e a un braccio dalla pala o dal gancio di una piccola gru: un operaio di 47 anni è rimasto così ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre 2026, in corso Vittorio Emanuele a Cagliari, durante alcuni lavori di rifacimento della facciata di una palazzina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il lavoratore in ospedale con codice rosso per la dinamica dell'incidente. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari e del personale dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le circostanze dell'infortunio.