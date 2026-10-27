Paura e spavento durante la mattina di oggi, martedì 27 ottobre 2026, a Nule, dove una donna di 78 anni è stata coinvolta in un gravissimo incidente precipitando in strada dal terrazzo della propria abitazione, situata al primo piano di una casa in via Carlo Alberto.

Secondo una prima ricostruzione, la ringhiera del terrazzino avrebbe ceduto improvvisamente, provocando la caduta dell’anziana nel vuoto.

A dare l’allarme è stata la figlia, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bono.

Le condizioni della donna sarebbero gravi. I medici sono intervenuti per prestarle le prime cure e tentare di stabilizzarla, in vista del successivo trasferimento in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.