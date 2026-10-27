Arresto convalidato per Alessio Tonzanu, 19enne di Sorso fermato con l'accusa di aver accoltellato un diciassettenne durante una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Sassari.

Questa mattina il gip del Tribunale di Sassari, Giuseppe Grotteria, ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito dagli agenti della Squadra mobile e delle Volanti, confermando la custodia cautelare in carcere. Respinta, dunque, la richiesta presentata dal difensore del giovane, l’avvocato Gianluigi Poddighe, che aveva chiesto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Durante l’interrogatorio di garanzia, svolto in videocollegamento dal carcere di Bancali, il diciannovenne si è avvalso della facoltà di non rispondere, rendendo tuttavia dichiarazioni spontanee al gip e al pubblico ministero Giovanni Dore.

Il giovane avrebbe riferito di essere stato accerchiato da una decina di ragazzi armati di cinghie e bottiglie e di aver reagito per difendersi. Ha inoltre espresso dispiacere per il ferimento del diciassettenne, ribadendo di aver impugnato il coltello esclusivamente a scopo difensivo.

Nel frattempo, il minorenne ferito resta ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il ragazzo era stato colpito con due coltellate, una al torace, che gli ha perforato un polmone, e l’altra a una coscia. Dopo l’aggressione, era stato sottoposto a un intervento chirurgico nella mattinata di domenica.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.