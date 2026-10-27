La ciotola che non viene più riempita, il rumore delle zampette che corrono trasformato improvvisamente in silenzio, pelucchi ovunque che non ci sono più, la cuccia vuota: sono assenze che lasciano un vuoto difficile da colmare, ma per chi ha condiviso alcuni anni, pochi o tanti, della propria vita, con un animale, l'immenso amore e il rapporto speciale che si instaura non finiscono con un addio.L

La giornata di oggi, 27 ottobre, è dedicata al ricordo degli animali domestici scomparsi. La ricorrenza si collega al Día de Muertos, tradizionale celebrazione messicana dedicata ai defunti. Secondo una credenza popolare diffusasi negli ultimi anni, proprio in questa data le anime degli animali tornerebbero simbolicamente a visitare le famiglie con cui hanno vissuto.

Per accoglierli e rendere loro omaggio, si può preparare un altare commemorativo con acqua, cibo, i loro giochini preferiti, fotografie, fiori e qualche candelina. Oggetti semplici, ma colmi di significato che ricordano momenti importanti condivisi.

Perché cani, gatti e altri amici a quattro zampe non sono semplicemente animali domestici: diventano famiglia, presenze capaci di accompagnarci nei momenti felici e di offrirci conforto, spesso addirittura salvarci.

Nonostante la presenza fisica non ci sia più, l'amore che ci hanno lasciato continua a vivere e ad accompagnarci, ricordando il tempo trascorso assieme.