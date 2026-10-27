Gravissimo incidente sul lavoro durante la mattina di oggi, martedì 27 ottobre 2026, a Oristano, dove un operaio di 56 anni è precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Cagliari. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa tre metri e finendo sul terreno. A prestargli i primi soccorsi sono stati i colleghi, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e, successivamente, l’elisoccorso. Il 56enne, cosciente all’arrivo dei soccorritori, è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale Brotzu per un forte trauma cranico.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri e degli specialisti dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, impegnati nei rilievi per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.