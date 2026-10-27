È stata inaugurata oggi, martedì 27 ottobre 2026, al Policlinico Duilio Casula di Monserrato la nuova Centrale di sterilizzazione per rendere più efficienti le attività chirurgiche e rafforzare la sicurezza dei pazienti.

La nuova struttura dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari permetterà così di sterilizzare direttamente in ospedale gli strumenti chirurgici, senza dover ricorrere ai trasferimenti verso strutture esterne.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il direttore generale Vincenzo Serra, la direttrice sanitaria Anna Maria Corriga, il direttore amministrativo Gianluca Calabrò, insieme alla Direzione medica, ai direttori di dipartimento e ai responsabili delle strutture interessate.

Secondo il direttore generale Vincenzo Serra, "l'attivazione della Centrale di sterilizzazione per le urgenze completa il percorso di ammodernamento della Aou di Cagliari, iniziato con l’ex direttore generale Giorgio Sorrentino e l’ex direttore sanitario Nazzareno Pacifico".

Serra sottolinea inoltre che il nuovo impianto "garantisce che ogni fase del processo sia tracciato, sicuro e continuamente monitorato da sistemi di controllo, al fine di garantire la sterilità come parte integrante del percorso di cura e di gestione del rischio clinico, a beneficio certo dell'outcome assistenziale e della qualità di cure erogate".

La presenza della Centrale all’interno del presidio consentirà così di avere sempre disponibili gli strumenti chirurgici utilizzati più frequentemente, riducendo i tempi di attesa e le criticità legate alla logistica. Il nuovo servizio potrà inoltre contribuire, in prospettiva, a una gestione più efficace delle delicate apparecchiature impiegate nella chirurgia robotica, evitando le sollecitazioni e le vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto.

Un miglioramento organizzativo destinato a favorire la continuità delle attività chirurgiche e assistenziali, con ricadute sulla qualità dei servizi offerti ai pazienti.

Durante la fase iniziale, il personale dedicato si occuperà della sterilizzazione degli strumenti che, per caratteristiche o quantità, non possono essere trasferiti allo stabilimento di Santa Giusta. Tra questi figurano i dispositivi utilizzati dall’Odontoiatria. In una fase successiva, il servizio sarà esteso anche allo strumentario destinato alla chirurgia robotica e ai kit chirurgici che necessitano di cicli di sterilizzazione particolarmente frequenti.