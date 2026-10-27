È stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, dove avrebbe dovuto scontare la detenzione domiciliare: un uomo di 48 anni, residente a Carbonia e già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato dai Carabinieri con l’accusa di evasione.

L’intervento è avvenuto nelle prime ore della notte scorsa, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione dei Carabinieri di Carbonia.

Il 48enne, disoccupato, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. I militari lo hanno individuato e bloccato all’esterno della propria abitazione, in assenza di autorizzazioni e in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.