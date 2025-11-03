Nella giornata di ieri, domenica 2 novembre, in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti, la cappella dell'ospedale Cesare Zonchello di Nuoro ha accolto la sua prima messa dopo i lavori di ristrutturazione, finalmente riaprendo le sue porte ai fedeli.

Il direttore sanitario Pierpaolo Bitti della direzione strategica dell'ASL 3 ha presenziato all'evento, dimostrando grande interesse per il recupero di questa chiesetta dal design classico moderno risalente al 1938.

L'edificio è noto per il suo imponente portico dorico e le finestre rotonde che illuminano l'interno, caratteristiche che hanno attirato una folla numerosa durante la messa inaugurale. Anche il personale dell'hospice, guidato dal irettore Salvatore Salis, ha partecipato all'importante cerimonia.