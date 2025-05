Incidente stradale nella serata di ieri nei pressi dello svincolo che collega la nuova Strada Statale 554 all’Orientale Sarda 125, nel territorio comunale di Quartucciu. Intorno alle 20:50, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, e una delle due si è ribaltata su un fianco finendo sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta con tempestività una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, allertata dalla centrale operativa. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera sede stradale, per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

A bordo delle auto si trovavano i rispettivi conducenti, rimasti feriti in modo lieve. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell’impatto e non risultano in gravi condizioni.

Per i rilievi di legge e l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine competenti. Le indagini sono tuttora in corso.