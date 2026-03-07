Incendio nel pomeriggio a Orroli, dove le fiamme hanno interessato una casa di civile abitazione. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della squadra 10A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sorgono, supportata dai colleghi del distaccamento di Mandas.

Una volta domato il rogo, i Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione e hanno rinvenuto il corpo senza vita di un cane, appartenente alla proprietaria della casa, rimasto intrappolato tra le fiamme.

Le squadre hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dello stabile e a una prima verifica visiva della stabilità della struttura, escludendo il coinvolgimento di altre persone.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio potrebbe essere partito da un camino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Isili.