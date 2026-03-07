Un Cagliari volitivo, soprattutto nella ripresa, cede al Como, viene sconfitto per 2-1 e porta ora a cinque le partite senza vittoria. Le reti di Baturina nel primo tempo, Esposito e Da Cunha nella ripresa, decidono la gara. Non è bastato giocare solamente una frazione di gioco per avere la meglio della squadra di Fabregas.

Nel primo tempo, infatti, i rossoblù sono troppo passivi e difatti non creano praticamente nessun pericolo alla porta di Butez; il Como, da par suo, fa la gara e trova il gol con Baturina al 14' dopo una serie di rimpalli vinti in area di rigore. Lo schieramento senza punta centrale di ruolo non ha certo pagato nei primi 45'.

Nella ripresa entra un altro Cagliari, certamente più spigliato e più orientato all'attacco; e infatti al 56' arriva il pareggio di Esposito con un colpo di testa in tuffo su assist di Obert, il tutto propiziato da un'altra splendida sgroppata di Palestra sulla fascia destra. Il match vive di folate ma è certamente più combattuto. Al 76', però, arriva la doccia fredda con lo splendido sinistro da fuori aerea di Da Cunha che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Pisacane le tenta tutte e fa entrare Kilicsoy, Trepy e Pavoletti, ma le cose non cambiano più.

IL TABELLINO

Cagliari-Como 1-2 (0-1).

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro (28' st Zappa), Dossena, Rodriguez (33' st Idrissi; 41' st Pavoletti), Palestra, Adopo, Liteta (33' st Kilicsoy) Sulemana, Obert; Esposito (33' st Trepy), Folorunsho. (12 Sherri, 24 Ciocci, 39 Cogoni, 18 Raterink, 38 Sulev, 40 Malfitano, 31 Mendy, 20 Albarracin). All.: Pisacane.

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (36' st Alex Valle) ; Perrone (36' pt Vojvoda), Da Cunha; Baturina (36' st Sergi Roberto), Nico Paz (36' st Diego Carlos) Jesus Rodriguez; Douvikas (17' st Morata). (21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 28 Smocic, 6 Caqueret). All.: Fabregas.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: nel pt 14' Baturina, nel st 11' Esposito, 32' Da Cunha. Angoli: 3 a 2 per il Como. Recupero: 3' e 6'. Ammoniti: Palestra, Esposito per comportamento non regolamentare; Dossena, Ramon per gioco falloso. Spettatori: 16.128.

PISACANE: “ABBIAMO FATTO UNA PARTITA DI GRANDE CORAGGIO E ATTENZIONE”

"È stata una partita di grande coraggio e attenzione: sicuramente quando recupereremo chi non c'è saremo ancora più forti. Il Como è forte, ha una rosa assortita; se i nostri avversari hanno fatto una gara diversa da quella che fanno sempre penso che i meriti siano anche nostri. Per contesto e avversario è stata sicuramente una delle più belle partite". Fabio Pisacane, al termine della sconfitta col Como in casa, commenta comunque con favore la prestazione dei suoi giocatori.

Poi si concentra sulle decisioni degli arbitri: "Esposito mancherà a Pisa - commenta l'allenatore del Cagliari, riferendosi al cartellino giallo preso per simulazione - forse sono stato troppo buono, ma non sono... (e non conclude la frase, ndr). Sapete quello che voglio dire. Questa bontà sposta gli episodi dall'altra parte. Mi sono stufato".

Infine un commento sull'allenatore avversario, Fabregas, che si è lamentato per l'erba troppa alta della Domus. "È riduttivo parlare di questo - replica Pisacane - io invece parlerei anche di un orario a noi non consono: noi non giochiamo mai alle 15, loro sì. Ma chi vince ha sempre ragione, complimenti al Como".