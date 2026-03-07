Piogge contenenti particelle di sabbia desertica sono attese in Italia per oggi, sabato 7, e domani, domenica 8 marzo, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, originate da un vortice meteorologico tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Il vortice sul Mediterraneo "sta richiamando un intenso flusso di correnti direttamente dal Sahara verso l'Italia e il cuore del vecchio continente", osserva Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

I venti d'alta quota, si legge nella nota, stanno spingendo "masse d'aria miti e cariche di umidità" e "soprattutto cariche di 'sabbia' del deserto". Non si tratta di sabbia, precisa Tedici, ma di silt (o limo), costituito da particelle molto più fini e leggere dei granelli di sabbia. "Questa polvere impalpabile non solo è capace di offuscare i cieli donando loro un aspetto giallognolo e lattiginoso" ma, prosegue, aggrega il vapore acqueo e favorisce la formazione delle gocce di pioggia.

Le piogge di questo fine settimana, dal "carattere occasionale e irregolare", sono perciò il risultato della presenza del silt, combinata con il vortice nordafricano e il calore accumulato negli ultimi giorni.

Per la giornata di oggi le piogge saranno più probabili su Sardegna, Sicilia (in modo isolato), Calabria, Basilicata e localmente in Puglia. Domenica, invece, sono previste su buona parte del Centro-Sud e in Liguria, con improvvisi acquazzoni pomeridiani.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 7 marzo

Cielo nuvoloso, con rovesci o brevi temporali sulle zone interne, più insistenti sul settore occidentale, in attenuazione in serata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione in serata.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 8 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati localmente moderati. Attenuazione in serata.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi sulla Gallura, stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola durante le ore centrali; maggiore variabilità sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi, poco mossi sul bacino nord-orientale.

Previsioni per la giornata di lunedì 9 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati localmente moderati. Attenuazione in serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola e sulle Bocche di Bonifacio; maggiore variabilità sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi, poco mossi sul bacino orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate deboli precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli da Est Sud-Est. I mari saranno da poco mossi a mossi.