“La manifestazione dei comitati per la sanità pubblica e la chiamata alle armi della Cgil sono la conferma che quanto Fratelli d’Italia e la minoranza denunciano da tempo non è mera propaganda, ma una descrizione oggettiva dello stato comatoso della sanità”. A dichiararlo il capogruppo regionale di FdI Paolo Truzzu a seguito della manifestazione per il diritto alla salute che - dice - “sembra essere una priorità solo a parole per la Presidente Todde”.

“Le posizioni della Cgil e del Partito democratico sulla sanità sono nette e mettono in evidenza, anche se non era necessario ribadirlo, che in questi due anni non è stato fatto nulla di concreto, e che il fallimento dell’assessore alla sanità ad interim Todde è un dato di fatto” prosegue Truzzu.

“Alla luce anche della manifestazione di oggi dei comitati, siamo sempre più convinti che il dibattito sulla sanità in consiglio regionale sia quanto mai urgente e che la Presidente debba presentarsi subito in aula per dare delle risposte certe alle mille domande che rimango regolarmente inevase e soprattutto per delineare una strategia chiara sulla sanità che ancora stenta a vedersi” attacca ancora l'esponente di Fratelli d'Italia.

“Come intende procedere per risolvere la situazione che sta peggiorando di ora in ora? Servono risposte immediate e non possiamo certo attendere il referendum e la tregua ipotizzata dal segretario dem Silvio Lai, perché non è accettabile che le divisioni all’interno della maggioranza debbano essere ancora una volta pagate dalla comunità isolana. È urgente passare subito dalle chiacchiere ai fatti” conclude Truzzu.