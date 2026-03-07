PHOTO
Momenti di apprensione questo pomeriggio a Sassari, dove intorno alle 15 una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta in via Ortobene, nel quartiere di Sant’Orsola, per l’incendio di un’auto.
Le fiamme hanno interessato la parte anteriore del veicolo, ma il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo in breve tempo ed evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate nelle vicinanze.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti.