Momenti di forte tensione alle prime luci dell'alba sul lungomare di Quartu Sant'Elena, dove un acceso litigio tra due uomini si è concluso con l'arresto di un 26enne originario di Cagliari. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena è scattato intorno alle 7 di questa mattina, dopo una segnalazione giunta alla Centrale operativa che riferiva di una violenta discussione nei pressi di un noto locale notturno della zona.

Raggiunto rapidamente il luogo indicato, i militari hanno individuato il 26enne mentre, secondo quanto riferito, stava ancora litigando animatamente con un altro uomo. La successiva perquisizione personale avrebbe permesso di scoprire che il giovane nascondeva all'interno dei pantaloncini un machete lungo complessivamente 46 centimetri.

L'arma è stata immediatamente sequestrata e, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e accompagnato nella propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Per lui è stata fissata nella mattinata di domani l'udienza di convalida con rito direttissimo.