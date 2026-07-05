Un incendio è divampato a Serdiana, in località Sedda Su Zippiri, nel pomeriggio di oggi, dove il Corpo Forestale è stato impegnato con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi.

L’intervento è stato avviato con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Sul posto coordina le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sinnai, mentre a terra operano una squadra di Forestas Sinnai e diverse squadre di volontari dello stesso territorio.

Con l’evolversi della situazione il dispositivo è stato ulteriormente potenziato. Sono entrati in azione un secondo elicottero proveniente dalla base di Pula e il Super Puma decollato dalla base di Fenosu.

Successivamente si è reso necessario anche l’intervento di un Canadair proveniente dalla base di Olbia, impiegato per supportare le operazioni di contenimento del fronte di fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguono con il coordinamento del Corpo Forestale per limitare l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

VIDEO