È una vera e propria ondata di caldo eccezionale per questa stagione, quella che sta colpendo diverse parti d'Europa, con temperature nettamente al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nel nord del continente. I Paesi maggiormente interessati, come informa ANSA, sono la Gran Bretagna, la Francia e i Paesi Bassi, e anche l’Italia è ormai pienamente immersa in un clima estivo.

Nel Regno Unito, in particolare nel sud-est dell’Inghilterra e nella zona di Londra, la giornata di ieri ha stabilito nuovi record storici per il mese di maggio con oltre 34 gradi di temperatura.

Anche in Francia la situazione è critica, con sette vittime già causate dal caldo. La portavoce del governo francese, Maud Bregeon, ha confermato che i decessi sono direttamente o indirettamente legati alle alte temperature.

L’ondata di calore, sempre cme riporta ANSA, ha anche influenzato le attività militari. Nei Paesi Bassi, il ministero della Difesa ha sospeso temporaneamente le esercitazioni nella regione della Gheldria che coinvolgono armi da fuoco ed esplosivi, a causa dell'aumento del rischio di incendi boschivi al livello 2.

Questa ondata di caldo eccezionale è causata da un vasto anticiclone di origine subtropicale che si è stabilizzato nel bacino del Mediterraneo, impedendo l'arrivo di perturbazioni e favorendo condizioni di bel tempo e temperature elevate in gran parte d'Europa.