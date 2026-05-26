Paura e fiamme durante la notte scorsa, attorno all'una, a Quartu Sant’Elena, a causa di un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate in via Costantino Nigra, e ha rischiato di estendersi a una vicina abitazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari con una squadra di pronto intervento e il supporto di un’autobotte, per un totale di sette operatori. Le fiamme, infatti, avevano già iniziato a interessare la facciata e parte del vano di uno stabile adiacente adibito a civile abitazione.

Grazie al rapido intervento dei Vvf, l’incendio è stato circoscritto e spento prima che potesse propagarsi all’intera struttura, evitando conseguenze ben più gravi.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione della famiglia residente nell’edificio interessato dal fumo e dal calore sviluppati dal rogo. Una persona è stata inoltre affidata alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti dopo aver inalato i fumi della combustione.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, non si registrano ulteriori persone coinvolte.

Al termine delle operazioni, l’area è stata messa in sicurezza mentre sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.