PHOTO
Stanno circolando falsi sms che sembrano provenire dagli "uffici Cup" col fine di comunicare informazioni ma che, in realtà, sono tentativi di truffa. Lo fa sapere la Aou di Cagliari.
Nel testo dei messaggi si parla di presunte "comunicazioni che la riguardano" e si chiede di chiamare numeri a pagamento, come l'89349433. "Questi numeri, con il prefisso 893, indicano servizi che posso causare addebiti a carico di chi esegue la chiamata - spiega l'azienda - Invitiamo tutti coloro che ricevono questi messaggi a non chiamare i numeri con prefisso 893".